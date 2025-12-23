Estigarribia, ex esterno della Juventus, ha ripercorso alcuni momenti con la casacca bianconera. Queste le sue dichiarazioni. Intervistato da gianlucadimarzio.com, l’ex bianconero Marcelo Estigarribia ha riavvolto il nastro su alcuni momenti in maglia Juventus, che han portato alla vittoria del primo Scudetto dell’era Conte. APPRODO ALLA JUVE – «Dissi al mio procuratore che se ci fosse stata la possibilità di andare alla Juve io avrei aspettato e sarei andato lì, sapevo che era una squadra diversa dalle altre. Anche Edgar Barreto, che in quel periodo stava per trasferirsi al Palermo, mi disse: ‘Se hai la possibilità di andare alla Juventus fallo senza pensarci due volte, è la squadra migliore d’Italia’. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Estigarribia svela: «Quando giocavamo in casa eravamo sicuri di vincere. Dopo quella partita ci siamo detti 'Possiamo davvero vincere lo Scudetto'». Poi il messaggio a Chiellini

