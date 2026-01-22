Il Milan di Allegri tornerà in casa il 22 febbraio contro il Parma, dopo aver affrontato tre trasferte consecutive. Attualmente, i rossoneri hanno ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Lecce a San Siro, ma la prossima partita interna non è ancora programmata. La squadra si prepara a riprendere il proprio cammino con l'obiettivo di consolidare la posizione in campionato.

Archiviato il successo, 1-0 con gol di Niclas Füllkrug, contro il Lecce, il Milan di Massimiliano Allegri - con tutta probabilità - ora tornerà a giocare a 'San Siro' esattamente tra un mese, nel weekend del prossimo 22 febbraio contro il Parma. Lo stesso Allegri lo aveva detto nell'immediato post-partita di domenica scorsa: "Adesso ci toccano tre trasferte di fila: Roma, Bologna e Pisa". Perché questa anomalia nel calendario? 'La Gazzetta dello Sport' ha ricordato come tutto nasca dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che renderà lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro inutilizzabile, per Milan e Inter, per parte del prossimo mese di febbraio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tre trasferte consecutive in calendario. Quando in casa contro il Como? Il punto

Milan con tre trasferte consecutive, Criscitiello: “Questa cosa non è normale, non falsa il campionato ma…”Durante l'ultima puntata del podcast 'Cose Scomode', Michele Criscitiello ha analizzato le tre trasferte consecutive del Milan, sottolineando come questa situazione sia insolita.

Il Napoli ha perso 5 trasferte consecutive in Champions per la prima volta nella sua storia (OptaPaolo)Il Napoli ha subito cinque sconfitte consecutive in trasferta in Champions League, un record negativo nella sua storia, secondo i dati di OptaPaolo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Calcio Serie A, Sassuolo, gli applausi non bastano e l’attacco è a secco da tre gare; Mercato Milan, Saelemaekers preoccupa: rossoneri a caccia di un esterno; Tre trasferte consecutive: Milan, un caso più unico che raro; Criscitiello: Non è normale che il Milan abbia tre trasferte di fila. Non dico che falsa il...

Criscitiello: Non è normale che il Milan abbia tre trasferte di fila. Non dico che falsa il campionato, però…Durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato così del calendario dei rossoneri e delle prossime tre trasferte che il ... milannews.it

Tre trasferte consecutive: Milan, un caso più unico che raroAllegri lo aveva detto: Stiamo facendo buone cose ma quelle fatte finora non bastano per entrare in Champions: ora abbiamo tre trasferte importanti da cui passerà buona parte della stagione del Milan ... msn.com

#Milan con tre trasferte consecutive, @MCriscitiello : "Questa cosa non è normale, non falsa il campionato ma..." #SerieA #SempreMilan x.com

Milan senza coppe: vantaggi e rischi: questo filotto di trasferte è vero che il Milan lo affronterà potendo contare su tutta una settimana per prepararsi, ma non sempre questo è solo e soltanto un vantaggio. Le concorrenti del Milan per la zona Champio - facebook.com facebook