Durante l'ultima puntata del podcast 'Cose Scomode', Michele Criscitiello ha analizzato le tre trasferte consecutive del Milan, sottolineando come questa situazione sia insolita. Pur precisando che non falsifica il campionato, il direttore di Sportitalia ha evidenziato le difficoltà che i rossoneri potrebbero incontrare nelle prossime sfide lontano dal proprio stadio.

Il direttore di 'Sportitalia' Michele Criscitiello ha parlato dei principali temi del calcio italiano nell'ultimo appuntamento col podcast 'Cose Scomode'. Tra i tanti argomenti, non poteva mancare un commento al Milan di Massimiliano Allegri e alle prossime sfide dei rossoneri. In particolare, il giornalista si è voluto soffermare sulla stranezza del calendario del Diavolo, che da ora in avanti avrà tre partite in trasferta di fila. Ecco, di seguito, le sue parole sul tema. "Il Milan adesso non giocherà più in casa, il Milan fino al 22 febbraio non giocherà una partita in casa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan con tre trasferte consecutive, Criscitiello: “Questa cosa non è normale, non falsa il campionato ma…”

Milan, arrivano 3 trasferte decisive per il campionatoIl Milan si prepara a affrontare un ciclo di tre trasferte consecutive in campionato, una sequenza poco comune in Serie A.

Leggi anche: Michele Criscitiello, il Tar annulla il Daspo a Criscitiello ma conferma le accuse al giornalista

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Le tre settimane che decidono il 2026 del Milan. E c'è un paradosso che spinge Allegri; Brescia di ferro fuori casa: unica imbattuta con Vicenza e Milan; Allegri e il rapporto con la fortuna: 'Spero non mi abbandoni'. VIDEO; Milan, infortunio Fullkrug: frattura a un dito del piede, ecco quante partite salta e quando può tornare.

Criscitiello: Non è normale che il Milan abbia tre trasferte di fila. Non dico che falsa il campionato, però…Durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato così del calendario dei rossoneri e delle prossime tre trasferte che il ... milannews.it

Tre trasferte consecutive: Milan, un caso più unico che raroAllegri lo aveva detto: Stiamo facendo buone cose ma quelle fatte finora non bastano per entrare in Champions: ora abbiamo tre trasferte importanti da cui passerà buona parte della stagione del Milan ... msn.com

Criscitiello: “Non è normale che il Milan abbia tre trasferte di fila. Non dico che falsa il campionato, però…” x.com

Milan senza coppe: vantaggi e rischi: questo filotto di trasferte è vero che il Milan lo affronterà potendo contare su tutta una settimana per prepararsi, ma non sempre questo è solo e soltanto un vantaggio. Le concorrenti del Milan per la zona Champio - facebook.com facebook