Niclas Füllkrug, arrivato in prestito gratuito dal West Ham, si sta già adattando alla squadra del Milan. Tuttavia, nelle ultime ore si sono sollevate preoccupazioni riguardo a un furto subito in hotel, lasciando spazio a qualche interrogativo sulla sua situazione personale. Il giocatore si sta concentrando sulle prossime partite, dimostrando buona forma fisica e determinazione.

Niclas Füllkrug, giunto al Milan in prestito gratuito con diritto di riscatto dal West Ham, sembra essersi inserito bene in rossonero. L'arrivo di Niclas Füllkrug in rossonero sta portando i primi frutti al Milan, con la rete del tedesco decisiva nella vittoria contro il Lecce. Nell'ultima puntata de 'La Tripletta' (podcast de 'La Gazzetta dello Sport') si è parlato dello stato di forma dell'ex West Ham, ma anche delle sventure che lo hanno coinvolto negli ultimi giorni. Ecco il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Füllkrug è già in forma. Ma è giallo sul furto subito in hotel …

Milan, Füllkrug è già in forma. Ma è giallo sul furto subito in hotel...Niclas Füllkrug, nuovo acquisto del Milan, si sta già dimostrando in buona forma, contribuendo alla vittoria contro il Lecce.

Fullkrug Milan, furto shock in hotel a Milano: all’attaccante del Milan sottratti beni di lussoNiclas Füllkrug, attaccante del Milan, è stato vittima di un furto nella sua stanza d’albergo a Milano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Milan, Füllkrug è già in forma. Ma è giallo sul furto subito in hotel...; Milan, si ferma Füllkrug: ecco quando può rientrare; Niclas Füllkrug, il furto ai danni del calciatore del Milan: l'ipotesi di un colpo su commissione e i movimenti all'interno dell'hotel; Milan, sembra una barzelletta: Füllkrug si è rotto un dito del piede.

Da Bierhoff e Ziege a Füllkrug: la tradizione tedesca del MilanE' iniziata la settimana che porterà il Milan in casa della Roma, domenica sera alle 20.45. Detto questo, i rossoneri sono reduci da una vittoria importante ... milannews.it

Tegola Milan! Attacco decimato, Fullkrug già si è infortunato: dettagli e tempi di recuperoContinua il momento difficile per l’attacco del Milan: anche Niclas Füllkrug si ferma per infortunio. L’attaccante tedesco si è rotto un dito del piede e, ... tuttonapoli.net

Il Milan batte in casa il Lecce grazie al primo gol in rossonero di #Fullkrug L’editoriale di @AndreaLongoni5 online sul nostro canale YouTube: youtu.be/0Gm1QeVPKWMsi… #MilanLecce x.com