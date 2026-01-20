Milan Füllkrug è già in forma Ma è giallo sul furto subito in hotel

Niclas Füllkrug, nuovo acquisto del Milan, si sta già dimostrando in buona forma, contribuendo alla vittoria contro il Lecce. Tuttavia, l’attaccante tedesco è coinvolto in un episodio di furto presso il suo hotel, che ha suscitato alcune preoccupazioni. Mentre il suo rendimento in campo sembra positivo, resta da chiarire la vicenda del furto, che ha attirato l’attenzione dei media.

L'arrivo di Niclas Füllkrug in rossonero sta portando i primi frutti, con la rete del tedesco decisiva nella vittoria contro il Lecce. Nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo) si è parlato dello stato di forma dell'ex West Ham, ma anche delle sventure che lo hanno coinvolto negli ultimi giorni. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Fullkrug Milan, furto shock in hotel a Milano: all’attaccante del Milan sottratti beni di lussoNiclas Füllkrug, attaccante del Milan, è stato vittima di un furto nella sua stanza d’albergo a Milano.

Argomenti discussi: Niclas Füllkrug, il furto ai danni del calciatore del Milan: l'ipotesi di un colpo su commissione e i movimenti all'interno dell'hotel; Milan, si ferma Füllkrug: ecco quando può rientrare; Füllkrug, non solo gol: ecco perché è il centravanti che serviva al Milan; Si è girato Füllkrug: le reazioni social a Milan-Lecce.

