Michelle Obama | Un terzo mandato di Barack? Non lo sosterrei anzi cercherei di ostacolarlo

Michelle Obama ha espresso chiaramente la propria opinione sul possibile terzo mandato di Barack Obama, affermando di non sostenerlo e di preferire rispettare il limite costituzionale dei due mandati. Secondo l’ex first lady, questa regola è fondamentale per garantire il rinnovamento e la stabilità del paese, evitando concentrazione di potere e favorendo una rotazione delle leadership politiche.

Alla domanda sull’ipotesi che Barack Obama possa tornare a candidarsi, la moglie ha risposto: «Spero proprio di no». E ha aggiunto: «Lavorerei attivamente contro questa possibilità». L’ex First Lady ha spiegato che, per lei, il limite dei due mandati è necessario per permettere al Paese di rinnovarsi. «Stiamo cambiando e crescendo a una velocità enorme», ha spiegato. «Questo è un lavoro durissimo e richiede sempre nuova energia, una nuova visione. Nuovi modi di guardare il mondo. Per questo credo davvero che otto anni siano sufficienti». Michelle Obama ha riconosciuto che l’esperienza e l’età possono portare saggezza, ma ha insistito sulla necessità di lasciare spazio a chi arriva dopo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

