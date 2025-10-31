michelle obama svela il segreto del matrimonio con barack e le regole infrante alla casa bianca

Adesso preferisce farsi chiamare semplicemente Michelle. “Fondamentalmente, sono la stessa persone” ma il ruolo di Mrs. Obama non è quello che più la rappresenta al momento. In vista del libro in cui sviscera i segreti del look della prima First Lady di colore nella storia degli Stati Uniti d’America, Michelle Obama si racconta senza filtri, perché quella di oggi “è la versione di Michelle che probabilmente se ne importa meno di ciò che pensa la gente”. Michelle Obama, lo stile di una ex First Lady. “Non ho mai parlato di moda e bellezza durante gli 8 anni alla Casa Bianca di proposito. Avevo paura che potessero oscurare il resto” ha raccontato Michelle Obama in una lunga e sincera intervista a People. 🔗 Leggi su Dilei.it

