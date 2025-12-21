Barack e Michelle Obama hanno mandato più di centomila biglietti di auguri di Natale

L'ex Presidente e l'ex First Lady degli Stati Uniti rivelano quanti auguri delle feste hanno spedito nel 2025. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Barack e Michelle Obama hanno mandato più di centomila biglietti di auguri di Natale Leggi anche: “Dovevamo incontrare i Reiner la sera in cui sono stati uccisi”: la rivelazione choc di Barack e Michelle Obama Leggi anche: Michelle Obama svela il segreto del matrimonio con Barack e le regole infrante alla Casa Bianca Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. «Obama e Michelle sono in crisi», le voci sulla rottura dopo il secondo forfait di lei: disertato anche l'insediamento di Trump; “Dovevamo incontrare i Reiner la sera in cui sono stati uccisi”: la rivelazione choc di Barack e Michelle Obama; Michelle e Barack Obama dovevano incontrare Rob Reiner e la moglie Michele la sera dell'omicidio: «Li conosciamo da anni»; Barack e Michelle Obama al concerto di Bey e Jay-Z. Barack e Michelle Obama hanno mandato più di centomila biglietti di auguri di Natale - Chi si lamenta di pacchetti natalizi e auguri da spedire dovrebbe fare una chiacchierata con Michelle Obama. vanityfair.it

