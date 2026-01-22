Visita a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi a ProSiebenSat1 | Un momento simbolico per il futuro di MFE

Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di MFE – MediaForEurope, ha effettuato una visita a sorpresa presso la sede di ProSiebenSat.1. Senza un’agenda ufficiale, l’incontro rappresenta un momento significativo per il futuro delle due realtà, segnando potenziali sviluppi nel settore dei media e delle collaborazioni internazionali. Questa visita inattesa sottolinea l’interesse di MFE nel rafforzare i rapporti con player europei di rilievo.

In una visita inaspettata e priva di agenda ufficiale, Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di MFE – MediaForEurope, ha raggiunto a sorpresa la sede del gruppo tedesco ProSiebenSat.1 a Monaco di Baviera. Un incontro senza formalità che ha segnato un’importante tappa nel rafforzamento dei legami tra MFE e il broadcaster tedesco, soprattutto dopo che MFE è diventata azionista di controllo. Questa visita assume un significato particolare, considerando che si tratta del primo viaggio di Pier Silvio Berlusconi nella sede di ProSiebenSat.1 da quando MFE ha acquisito la maggioranza del gruppo tedesco. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Pier Silvio Berlusconi, il nuovo baricentro della tv europea: l'operazione ProSiebenSat.1 porta MFE al centro del mercato continentale

Pier Silvio Berlusconi visto dalla Germania: il ritratto della Frankfurter Allgemeine Zeitung dopo l'operazione ProSiebenSat.1

