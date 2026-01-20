Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, l’Italia si prepara a affrontare una nuova ondata di freddo, con l’arrivo di una significativa tempesta invernale. Dopo un breve periodo di condizioni più miti a gennaio, le temperature si abbasseranno nuovamente, segnando un cambiamento climatico importante per le prossime settimane. È importante monitorare le previsioni meteorologiche per adattarsi alle eventuali criticità e garantire la sicurezza.

Dopo una breve parentesi mite che ha reso le giornate centrali di gennaio 2026 relativamente tiepide e tranquille, con temperature sopra le medie stagionali, l’inverno è pronto a farsi sentire con decisione. Come riportato da meteogiuliacci.it, le proiezioni dei modelli previsionali indicano un progressivo peggioramento a partire da martedì 20 gennaio, quando correnti più fredde cominceranno a diffondersi sul Paese. Questo calo termico porterà le temperature al di sotto delle medie stagionali, in particolare al Nord e lungo il versante adriatico, già nella parte centrale della prossima settimana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci: tempesta di freddo sull'Italia, la data da segnare

