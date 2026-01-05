Meteo Mario Giuliacci | ore di incertezza sull' Italia Epifania al gelo

Le previsioni meteo per l’Epifania del 6 gennaio 2026 segnalano un clima particolarmente freddo e instabile sull’Italia. Martedì si attendono nevicate a quote basse in molte regioni, accompagnate da condizioni di perturbazione. Mario Giuliacci evidenzia un’ampia fase di incertezza, che richiede attenzione alle variazioni delle temperature e alle possibili nevicate.

Per la giornata dell'Epifania, martedì 6 gennaio 2026, le previsioni meteo indicano una fase decisamente fredda e perturbata in Italia, con nevicate fino a quote molto basse in diverse zone. Tuttavia, come riporta meteogiuliacci, persiste una significativa incertezza sulla distribuzione esatta delle precipitazioni e delle nevicate, dovuta al disaccordo tra i principali modelli previsionali. Il modello europeo ( ECMWF ) ha recentemente rivisto le sue proiezioni: inizialmente prevedeva nevicate diffuse al Nordest, ma ora posiziona il minimo depressionario sul Basso Tirreno, più a sud del previsto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

