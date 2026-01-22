Il Parlamento europeo ha respinto la mozione di sfiducia presentata nei confronti di Ursula von der Leyen, con 165 voti favorevoli, 390 contrari e 10 astensioni. La decisione riflette la valutazione dei rappresentanti europei sulla gestione dell’attuale commissario, mantenendo la sua posizione all’interno della Commissione Europea. La vicenda è parte del quadro politico che caratterizza l’attuale sessione parlamentare.

Il Parlamento europeo ha respinto la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen con 165 voti a favore, 390 contrari e 10 astenuti La mozione, che chiedeva le dimissioni della Commissione Ue, e della presidente stessa, in seguito alla firma dell’accordo Ue-Mercosur, era stata presentata dal gruppo dei Patrioti per l’Europa, formazione europea che raccoglie la Lega, il partito di Viktor Orbán Fidesz e il Rassemblement National di Jordan Bardella e Marine Le Pen.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mercosur, europarlamento respinge mozione di sfiducia a Von der Leyen

Mercosur, mozione di sfiducia a von der Leyen: la Lega prima ha salvato l’accordo, ora vota controIl Mercosur torna al centro dell’attenzione politica con una mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, alla quarta in suo favore.

Mercosur, Giansanti incontra Von Der LeyenIl rappresentante degli agricoltori europei, Giansanti, ha incontrato a Bruxelles la presidente della Commissione europea, Von Der Leyen.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Mercosur, chi sono i 20 europarlamentari italiani che hanno votato per il rinvio alla Corte europea di Giustizia; Mercosur. Europarlamento approva richiesta di rinvio.

Europarlamento richiede consulto Corte UE per nuovo accordo Mercosur: significative implicazioni economiche in vistaGli eurodeputati riuniti a Strasburgo hanno approvato una mozione che rimette alla Corte di giustizia dell’Unione europea la verifica di conformità ai ... assodigitale.it

Mercosur, lo stop dell’Europa. L’Europarlamento rinvia: esultano Lega e 5 Stelle. Ed è subito flopL’accordo commerciale col Sudamerica andrà al vaglio della Corte di Giustizia. La risoluzione passa per 10 voti, decisivi i franchi tiratori nel Ppe e tra i socialisti ... msn.com

Bloccata all’europarlamento la ratifica dell’accordo UE-Mercosur grazie al voto determinante della Lega. L’accordo di libero scambio con alcuni Paesi dell’America meridionale (per ora Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) passa quindi all’esame della Co facebook

Due decisioni chiave dall' #Europarlamento oggi: 1) rinvio alla Corte di Giustizia #UE dell'accordo di libero scambio con il #MERCOSUR 2) sospensione della ratifica dell'accordo sui #dazi con gli #USA x.com