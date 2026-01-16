Mercosur mozione di sfiducia a von der Leyen | la Lega prima ha salvato l’accordo ora vota contro
Il Mercosur torna al centro dell’attenzione politica con una mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, alla quarta in suo favore. Dopo aver contribuito a salvare l’accordo, la Lega si schiera ora contro la presidente della Commissione. La votazione, prevista per giovedì prossimo, rappresenta un momento di scrutinio importante per l’Unione Europea e le sue leadership.
Ursula von der Leyen di nuovo a rischio. Una nuova mozione di sfiducia, la quarta per la presidente della Commissione, si voterà giovedì prossimo. Questa volta sotto accusa ci finisce tutto l’esecutivo Ue per la firma dell’accordo con il Mercosur, prevista domani in Paraguay. La mozione di censura è stata presentata dal gruppo dei Patrioti per l’Europa: a favore, quindi contro von der Leyen, voteranno solamente due partiti italiani al Parlamento europeo, ovvero Movimento 5 Stelle e Lega. Tutte le altre delegazioni non sosterranno la mozione, con la contrarietà già annunciata da Fratelli d’Italia, Pd, Forza Italia e Verdi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
