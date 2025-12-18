Mercosur Giansanti incontra Von Der Leyen
Il rappresentante degli agricoltori europei, Giansanti, ha incontrato a Bruxelles la presidente della Commissione europea, Von Der Leyen. L'obiettivo è stato illustrare la posizione del Copa sulle clausole di salvaguardia del Patto Mercosur, evidenziando le preoccupazioni del settore agricolo di fronte alle potenziali implicazioni di questo accordo commerciale. Un incontro strategico che sottolinea l'importanza di tutelare gli interessi degli agricoltori europei nel contesto delle negoziazioni con il Mercosur.
A Bruxelles il rappresentante degli agricoltori europei ha incontrato la presidente della Commissione europea illustrando la posizione del Copa sulle clausole di salvaguardia del Patto Mercosur. Al centro della discussione la produzione secondo gli standard europei di sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Meloni dice no al Mercosur, salta la firma di von der Leyen in Brasile
Leggi anche: “Ursula Gates: La von der Leyen e il potere delle lobby a Bruxelles”, il libro di Frédéric Baldan che rivela chi sia e come agisca Ursula von der Leyen
Giansanti: spiegato a von Der Leyen motivi della nostra protesta - (askanews) – “Abbiamo rimarcato alla presidente von Der Leyen i motivi per cui gli agricoltori oggi sono in piazza. msn.com
Giansanti(Confagri), Mercosur controverso danni a troppi settori - "Per noi di Confagricoltura il Mercosur è un accordo controverso perchè se è vero che alcuni settori ne protranno beneficiare, come il vino, dall'altra parte della bilancia troppi settori risulteranno ... ansa.it
Politica agricola comune, reciprocità e Mercosur, sono i temi al centro dell’intervista di oggi del quotidiano Il Foglio a Massimiliano Giansanti. “L’agricoltura non vuole fare la fine dell’automotive”, esordisce il presidente di Confagricoltura spiegando le ragioni c - facebook.com facebook
linkedin.com/posts/francesc… Mai come negli ultimi anni si manifestano evidenti gli effetti disastrosi del dumping culturale europeo... FP #Mercosur #Pae #filieraproduttiva #Economy #sviluppo #EconomiaItaliana #economia x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.