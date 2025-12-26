Mercato Juventus pronta l’operazione con la Lazio di Sarri | lo scambio per mettere tutti d’accordo Ecco cosa sta succedendo

Mercato Juventus, si lavora a un’operazione incrociata per il gennaio. Miretti si avvicina a Sarri, mentre il portiere Mandas è l’obiettivo per il post-Perin. Le dinamiche del calciomercato invernale stanno portando alla definizione di una trattativa di grande rilievo tra la Juventus e la Lazio in vista del 2026. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i due club hanno avviato un dialogo serrato per concludere uno scambio che soddisfi le necessità tecniche di entrambi gli allenatori. L’operazione ruota attorno al profilo di Fabio Miretti, giovane centrocampista bianconero che ha ricevuto il gradimento totale di Maurizio Sarri per rinforzare la mediana laziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

