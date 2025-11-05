Almasri opposizioni all’attacco alla Camera | vergogna governo spieghi in aula

Roma, 5 nov. (askanews) – Il caso Almasri approda nell’aula della Camera con la richiesta avanzata dalle opposizioni di un’informativa urgente per chiarire il comportamento del governo. Dopo l’arresto in Libia del generale per omicidio e violazione dei diritti umani le opposizioni a Montecitorio attaccano e chiedono spiegazioni. Il primo a intervenire è il deputato Cinquestelle Federico Cafiero de Raho che chiede al governo di spiegare il comportamento dell’Italia nei confronti di Almasri. “Noi lo riaccompagniamo a casa e la Libia lo arresta per gli stessi reati per cui noi lo riaccompagniamo a casa, è vergognoso”, osserva l’ex procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

