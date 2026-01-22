Inziato il summit Ue a Bruxelles Bilaterale tra Meloni e Merz prima dei lavori 

A Bruxelles è iniziato il summit dell’UE, con un bilaterale tra Meloni e Merz prima delle sessioni ufficiali. Tra i temi affrontati ci sono la Groenlandia e il conflitto in Ucraina. La premier danese Frederiksen ha sottolineato la disponibilità a dialogare con gli Stati Uniti, mantenendo però l’affermazione della sovranità del proprio Paese. L’incontro si inserisce in un quadro di approfondimenti su questioni geopolitiche di rilevanza europea.

«Abbiamo detto fin dall'inizio che la nostra condizione di Stato sovrano non può essere discussa, non può essere cambiata»; e nei rapporti con gli Stati Uniti sul tema della Groenlandia, «naturalmente siamo disposti, come sempre, a discutere di sicurezza; ma le nostre linee rosse, le nostre regole democratiche non possono essere discusse». Lo ha sottolineato la premier danese, Mette Fredriksen, parlando ai giornalisti al suo arrivo al Consiglio europeo, oggi a Bruxelles.«Voglio dire innanzitutto quanto siamo grati, nel Regno di Danimarca, inclusa la Groenlandia, per tutto il sostegno che abbiamo ricevuto da tutta l'Europa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Summit dei Volenterosi a Parigi, Meloni: «Alta convergenza tra Ucraina, Usa e Ue. No all’invio di truppe italiane»Durante il Summit dei Volenterosi a Parigi, Meloni ha sottolineato l’alta convergenza tra Ucraina, Usa e Ue, evidenziando la posizione italiana contro l’invio di truppe.

Ue, Schlein a Bruxelles per il summit PseElly Schlein, segretaria del Partito Democratico, sarà presente a Bruxelles domani, 22 gennaio, per partecipare al summit del Partito Socialista Europeo.

Meloni prepara il summit Ue e riflette sull'invito a DavosNell'agenda di giovedì per ora c'è solo il vertice Ue informale a Bruxelles. ansa.it

La Giornata Parlamentare. Meloni prepara il summit Ue e riflette se andare a DavosMeloni prepara il summit Ue e riflette se andare a Davos Nell’agenda di giovedì per ora c’è solo il vertice Ue informale a Bruxelles ma non è ancora escluso che prima Giorgia Meloni voli a Davos. Sono ... key4biz.it

