E sabato c’è il concerto a sostegno dell’Ant

Regali natalizi eco solidali, prodotti artigianalmente e dai territori locali. Aperto il 22 novembre in piazza Trento Trieste, il temporary shop di Emergency Ferrara propone idee originali di ogni tipo, collegato a diverse 'campagne' e iniziative. Appena entri si nota come i volontari si adoperino loro stessi a preparare alcuni prodotti in maniera artigianale, pronti per la vendita e non solo. Un luogo aperto fino al 24 dicembre, vigilia di Natale, dove si possono trovare anche 'chicche' donate dalle realtà locali, come spiegano Damiano Furini, Mara Biondi e Daniela Sartori: "Abbiamo ricevuto diverse cose da ditte locali del territorio e anche da fuori provincia e regione.