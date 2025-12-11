E sabato c’è il concerto a sostegno dell’Ant
Sabato si terrà un concerto a sostegno di Emergency Ferrara, in concomitanza con l'apertura del temporary shop in piazza Trento Trieste. Il negozio, attivo dal 22 novembre, propone regali natalizi eco solidali, realizzati artigianalmente e provenienti dai territori locali, collegati a varie campagne e iniziative di solidarietà.
Un luogo aperto fino al 24 dicembre, vigilia di Natale, dove si possono trovare anche 'chicche' donate dalle realtà locali, come spiegano Damiano Furini, Mara Biondi e Daniela Sartori: "Abbiamo ricevuto diverse cose da ditte locali del territorio e anche da fuori provincia e regione.
