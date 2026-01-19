Harry a Londra ritrova il sorriso e non sente la mancanza di Meghan Markle

Harry si trova di nuovo a Londra, dove ha partecipato a un'udienza legale contro gli editori di Sun e Mirror. In questa occasione, il Principe appare sereno e concentrato, dimostrando un atteggiamento fiducioso senza mostrare segni di nostalgia per Meghan Markle. La sua presenza in città segna un momento importante nella sua battaglia legale, mantenendo un atteggiamento sobrio e deciso.

Harry è tornato a Londra. Il Principe è stato fotografato mentre si recava in Tribunale per l’ultima battaglia legale contro gli editori del Sun e del Mirror, per niente preoccupato e fiducioso che tutto si risolva al meglio per lui. Ma soprattutto non pare sentire la mancanza di sua moglie Meghan Markle. Harry a Londra senza Meghan Markle. Negli ultimi giorni si è parlato lungamento del ritorno di Harry in Gran Bretagna e dell’eventualità che sua moglie Meghan Markle potesse accompagnarlo. Una possibilità che riguarderebbe il 2027 e non certo questo viaggio che il Duca del Sussex ha intrapreso per presenziare in Aula all’ultima battaglia legale contro alcuni media britannici, colpevoli stando a lui di aver violato la sua privacy. 🔗 Leggi su Dilei.it

