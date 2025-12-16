MotoGP l’incognita del mercato piloti sullo sviluppo delle Pirelli Primi test nell’estate 2026 ma chi li effettuerà?

Nel 2027, Pirelli prenderà il posto di Michelin come fornitore unico di pneumatici in MotoGP, accompagnando una rivoluzione regolamentare che cambierà radicalmente le moto. I primi test sono previsti nell’estate 2026, ma resta da chiarire chi li effettuerà, aggiungendo un’incognita al futuro sviluppo delle gomme in questa categoria.

Nel 2027 la Pirelli sostituirà Michelin nel ruolo di fornitore unico degli pneumatici di MotoGP. Al contempo, la stagione vedrà l’entrata in vigore di una rivoluzione regolamentare legata alle moto, che saranno totalmente differenti da quelle attuali. Al riguardo, è notizia di ieri come vi sarà una sfida logistica da affrontare nei prossimi mesi. Sinora, l’unico test effettuato con i pneumatici 2027 si è svolto a Misano, nel mese di settembre. Le cinque Case impegnate nella classe regina hanno fatto girare i propri collaudatori (Michele Pirro per Ducati, Lorenzo Savadori per Aprilia, Dani Pedrosa per Ktm, Augusto Fernandez per Yamaha e Takaaki Nakagami per Honda ) con moto del 2025 sulle quali era stata disattivata l’elettronica e la cui aerodinamica era stata modificata per cercare di simulare i connotati delle moto 2027. Oasport.it

