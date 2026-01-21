Gli atleti paralimpici al Quirinale Mattarella | Il vostro impegno è un grande contributo di crescita civile

Il Presidente della Repubblica ha incontrato al Quirinale gli atleti paralimpici italiani, riconoscendo il loro impegno come un importante contributo alla crescita civile del Paese. L’evento, avvenuto il 21 gennaio 2026, ha visto la partecipazione di atleti premiati ai Campionati del Mondo e alle Deaflympics 2025, sottolineando il valore della loro dedizione e delle loro imprese sportive.

Roma, 21 gennaio 2026 – Oggi, mercoledì 21 gennaio, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale le atlete e gli atleti paralimpici italiani vincitori di medaglie d’oro ai Campionati del Mondo e alle Deaflympics 2025. Alla cerimonia hanno preso parte le delegazioni degli atleti e dei tecnici protagonisti dei risultati mondiali, simbolo dei valori dello sport paralimpico: impegno, inclusione, determinazione ed eccellenza. “Avete collezionato una quantità di medaglie inimmaginabile, come si fa a tenerle tutte al collo, non sono nemmeno riuscito a contarle, complimenti davvero! Questi risultati sono motivo di orgoglio, so bene cosa vi sono costati: i sacrifici, le rinunce e la grande e lunga preparazione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Sport: Mattarella, 'atleti paralimpici un esempio, grande contributo a crescita civile'Il presidente Mattarella ha sottolineato il ruolo degli atleti paralimpici come esempio di civiltà e impegno.

Mattarella al Quirinale incontra gli atleti paralimpici: "Testimonianza di impegno e di volontà"Il Presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale gli atleti paralimpici italiani vincitori di medaglie d'oro ai Mondiali e a Tokyo 2025.

