Mattarella riceve gli atleti paralimpici al Quirinale | Col vostro esempio contribuite alla crescita civile dell’Italia

Il presidente Mattarella ha incontrato gli atleti paralimpici al Quirinale, sottolineando come il loro esempio contribuisca alla crescita civile dell’Italia. La loro dedizione rappresenta un importante elemento di civiltà, ispirando molti giovani a impegnarsi nello sport paralimpico e a perseguire obiettivi di inclusione e valorizzazione delle capacità individuali. Un momento di riconoscimento e stimolo per l’intero movimento paralimpico italiano.

L’impegno degli atleti paralimpici è “un elemento di civiltà che induce molti ragazzi a impegnarsi nello sport paralimpico, una esortazione a fare come voi. Per tutti gli atleti, di qualunque genere, c’è il continuo sforzo a superarsi, a fare meglio, questo spinge a una competizione con se stessi, la più importante che si possa svolgere”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale gli atleti paralimpici vincitori dei mondiali. “Il vostro esempio spinge molti a impegnarsi negli sport paralimpici, un grande contributo al Paese e alla crescita civile “, ha sottolineato il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gli atleti paralimpici al Quirinale, Mattarella: “Il vostro impegno è un grande contributo di crescita civile”Il Presidente della Repubblica ha incontrato al Quirinale gli atleti paralimpici italiani, riconoscendo il loro impegno come un importante contributo alla crescita civile del Paese.

Sport: Mattarella, 'atleti paralimpici un esempio, grande contributo a crescita civile'Il presidente Mattarella ha sottolineato il ruolo degli atleti paralimpici come esempio di civiltà e impegno.

Argomenti discussi: Collodet al Quirinale. L’atleta paralimpico omaggiato da Mattarella.

