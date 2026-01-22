matrimonio a prima vista 16 anticipazioni quinta puntata

Nella quinta puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, le coppie affrontano nuove sfide e incomprensioni. La serie segue il percorso di persone che cercano di costruire un legame, mettendo alla prova la loro compatibilità. Le dinamiche tra i protagonisti si sviluppano tra momenti di tensione e di introspezione, offrendo uno sguardo realista sulle difficoltà di un percorso condiviso.

Continuano le incomprensioni tra le coppie della sedicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista. Nel quinto appuntamento, in onda su Real Time mercoledì 28 gennaio 2026, cresce infatti la tensione tra Andrea Disisto e Irene Mele, che sembrano arrivare ad una rottura quasi definitiva. Non va meglio nemmeno tra Federico Cortinovis e Marina Bernardi, protagonisti di una 'discussione culinaria'. Linda Manzoni non riesce invece ancora a capire alcuni atteggiamenti di Andrea Torreggiani. Come sempre, l'episodio è già disponibile, in anteprima, su Discovery+. Ecco le anticipazioni.

Matrimonio a Prima Vista 16, anticipazioni terza puntataNella terza puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, in onda mercoledì 14 gennaio 2026 su Real Time, si approfondiscono le nozze tra Andrea Disisto e Irene Mele.

Matrimonio a Prima Vista 16, anticipazioni quarta puntataNella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, i protagonisti affrontano le sfide dei primi momenti di convivenza, tra incomprensioni e discussioni.

