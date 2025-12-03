Masters of the Universe | Nicholas Galitzine spiega la differenza tra il reboot e le precedenti versioni

Rispetto alle versioni precedenti del franchise, il nuovo film in live-action dovrà essere in grado di distinguersi e a questo proposito ha parlato il futuro interprete di He-Man Masters of the Universe tornerà finalmente sul grande schermo nel 2026 e, sebbene le prime reazioni alle proiezioni di prova siano state molto positive, solo il tempo dirà se il reboot sarà all'altezza delle elevate aspettative dei fan. Nicholas Galitzine è stato scelto per dare vita a He-Man e le foto dal set ci hanno già rivelato il fisico scolpito dell'attore, più che adatto al nuovo Principe Adam di Eternia. Sarà il suo ruolo più importante fino ad oggi e un personaggio a cui probabilmente tornerà nei prossimi anni (ammesso che il film abbia il successo adeguato ad espandere il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Masters of the Universe: Nicholas Galitzine spiega la differenza tra il reboot e le precedenti versioni

Altre letture consigliate

Stiamo riprendendo il ritmo Masters of the universe disponibili in negozio e successivamente nel nostro store eBay #mastersoftheuniverse #mattel #motu #moc #actionfigures #heman #toys #vintagetoys #retrotoys #giocattolivintage #80s #anni80 #ricordi #a - facebook.com Vai su Facebook

Masters of the Universe: Nicholas Galitzine spiega la differenza tra il reboot e le precedenti versioni - action dovrà essere in grado di distinguersi e a questo proposito ha parlato il futuro interprete di He- Secondo movieplayer.it

Masters of the Universe, Nicholas Galitzine anticipa una versione più moderna di He-Man - Man nel prossimo live action di Masters of the Universe e ha anticipato che la sua versione sarà più moderna. Da comingsoon.it

Nicholas Galitzine spiega in che modo Masters of the Universe sarà diverso dai precedenti adattamenti - Masters of the Universe torna finalmente sul grande schermo nel 2026 e, sebbene le prime reazioni ai test di proiezione siano state positive ... Secondo cinefilos.it

Masters of the Universe, gli ultimi rumor: svelata la durata e la qualità del film? - Scoprite le ultime indiscrezioni su Masters of the Universe, atteso adattamento live- Segnala cinema.everyeye.it

Masters of the Universe: cosa dicono le prime proiezioni di prova del nuovo film Amazon? - action tratta dal noto franchise d'animazione, ma intanto si stanno svolgendo le prime proiezioni di prova ... Segnala msn.com

Masters of the Universe: Revolution, Kevin Smith festeggia il successo: Non ero preparato - Dopo il punteggio perfetto di Masters of the Universe: Revolution raggiunto su Rotten Tomatoes, era inevitabile che prima o poi sarebbe arrivato un commento entusiasta di Kevin Smith, che della serie ... Segnala serial.everyeye.it