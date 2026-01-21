Masters of the Universe | Nicholas Galitzine impugna la Spada del potere nel primo teaser

Il nuovo film di Masters of the Universe con Nicholas Galitzine nel ruolo di He-Man sarà nelle sale quest’estate. Domani verrà pubblicato il primo trailer, offrendo un’anteprima della storia e dei personaggi. La pellicola riprende le avventure dell’iconico eroe e promette di portare sul grande schermo l’universo di Eternia. Un’anticipazione attesa dai fan e dagli appassionati della saga.

La storia di He-Man tornerà sul grande schermo con un nuovo film che debutterà in estate nelle sale e domani verrà presentato il trailer. Nella giornata di domani arriverà il primo trailer del film Masters of the Universe, il progetto live-action ispirato ai giocattoli e alla serie animata degli anni '80. Nell'attesa è stato condiviso un teaser che regala le prime anticipazioni, mostrando inoltre il protagonista Nicholas Galitzine mentre impugna la Spada del potere. Cosa anticipa il teaser del progetto live-action Il film Masters of the Universe è stato diretto da Travis Knight, mentre la sceneggiatura è firmata da Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee e Dave Callaham. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Masters of the Universe: Il primo teaser trailer rivela un ritorno perfetto a Eternia. Ecco il cast e la data di uscitaIl primo teaser trailer di Masters of the Universe annuncia il ritorno del celebre universo di Eternia, con un cast rinnovato e una data di uscita imminente.

