masterchef italia su sky e now trasforma lo juventus stadium in una cucina

MasterChef Italia porta l’esperienza del programma allo Juventus Stadium, trasformandolo in una cucina all’aperto. La prova in esterna coinvolge personaggi come Chiellini, Pessotto, Sara Gama e i tifosi, guidati da Cristina Chiabotto. Un’occasione speciale che unisce il mondo dello sport e della cucina, offrendo un’ulteriore dimensione di intrattenimento e coinvolgimento. La trasmissione è disponibile su Sky e NOW.

MasterChef Italia porta la Masterclass allo Juventus Stadium con prova in esterna per Chiellini, Pessotto, Sara Gama e tifosi guidati da Cristina Chiabotto. Quella di giovedì 22 gennaio sarà, per i cuochi amatoriali di MasterChef Italia, una notte davvero indimenticabile: negli episodi di questa settimana, come sempre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, vivranno un’occasione incredibile e irripetibile, la Prova in esterna nello spettacolare scenario dello Juventus Stadium, tempio del tifo bianconero. Guidati dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, gli aspiranti MasterChef in gara quest’anno tra i fornelli del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy avranno la possibilità di cucinare per personaggi noti ed ex campioni appartenenti al mondo juventino, tra cui due dei campioni più amati della “Vecchia Signora”, Giorgio Chiellini (oggi Director of Football Strategy della squadra) e Gianluca Pessotto, Football Team Staff Coordination Manager, Sara Gama, leggenda del calcio femminile nonché storica capitana della Juventus Women, oltre a tifosi storici guidati da Cristina Chiabotto. 🔗 Leggi su Digital-news.it

