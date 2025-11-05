MasterChef Italia 2025 dall' 11 Dicembre su Sky e NOW alla scoperta del futuro della cucina

Digital-news.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c'è tradizione senza innovazione, e non c'è innovazione senza tradizione: sarà questo il claim ricorrente della nuova stagione di MasterChef Italia, in arrivo da giovedì 11 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, anticipata dal promo che arriva oggi. E a presentarla ci sono i tre affiatatissimi e irresistibili giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. 🔗 Leggi su Digital-news.it

masterchef italia 2025 dall 11 dicembre su sky e now alla scoperta del futuro della cucina

© Digital-news.it - MasterChef Italia 2025 dall'11 Dicembre su Sky e NOW alla scoperta del futuro della cucina

Leggi anche questi approfondimenti

masterchef italia 2025 dallMasterChef Italia dall'11 dicembre in esclusiva su Sky - I tre chef nel promo della nuova stagione di MasterChef Italia, che arriva dall’11 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ... Riporta sport.sky.it

masterchef italia 2025 dallBarbieri, Cannavacciuolo e Locatelli lanciano la stagione 15 di MasterChef Italia. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli lanciano la stagione 15 di MasterChef Italia. Come scrive tg24.sky.it

Torna MasterChef Italia dall’11 dicembre su Sky e NOW. Nel promo Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli leggono il futuro della cucina tra le stelle - È questo il messaggio al centro del nuovo promo di MasterChef Italia, che anticipa la nuova stagione al via dall’11 dicembre in esclusiva su ... Come scrive foodaffairs.it

Cerca Video su questo argomento: Masterchef Italia 2025 Dall