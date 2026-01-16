MasterChef Italia accoglie Ciccio Sultano su Sky e NOW sfide su agrodolce e pomodoro
MasterChef Italia presenta l'ospite Ciccio Sultano, coinvolto in prove dedicate a temi come agrodolce e pomodoro. Le puntate, trasmesse su Sky e disponibili in streaming su NOW, prevedono Mystery Box, Pressure Test e eliminazioni che contribuiscono a mantenere alta l’attenzione del pubblico. Un’occasione per seguire le sfide dei concorrenti in un contesto di cucina creativa e tecnica.
MasterChef Italia accoglie Ciccio Sultano con sfide su agrodolce e pomodoro, tra Mystery Box, Pressure Test ed eliminazioni che alzano la tensione su Sky e in streaming su NOW.. Una serata al cardiopalmo, tesa e imprevedibile, quella di ieri, a MasterChef Italia. Nell’anno in cui tradizione e innovazione si incontrano, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, infatti, hanno ideato prove pericolose testando conoscenze e tecnica dei cuochi amatoriali proprio cercando il giusto connubio tra i classici della cucina italiana, la storia e la tradizione della cultura gastronomica, e i nuovi possibili approcci. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Leggi anche: MasterChef Italia, si alza il livello! Red Mystery Box agrodolce su Sky e NOW
Leggi anche: Ciccio Sultano ospite a MasterChef Italia: quali sono i prezzi del ristorante Duomo con 2 stelle Michelin
MasterChef Italia svela la cottura in argilla nella prova Mystery Box su Sky e NOW; MasterChef Italia: lo chef Ciccio Sultano protagonista della puntata del 15 gennaio; Cucine da incubo senza confini su TV8: Cannavacciuolo oltrepassa i confini italiani; Euphoria stagione 3 anche su Sky – Dal 13 aprile nuovi episodi in contemporanea USA.
MasterChef Italia Ciccio Sultano ospite, Cannavacciuolo “sviene”, le eliminazioni - Antonino Cannavacciuolo sviene per il pomodoro, Ciccio Sultano arriva a giudicare lo Skill Test, chi sono gli eliminati dell'ultima puntata ... amica.it
Chi è Ciccio Sultano ospite a MasterChef Italia, nel ristorante dello chef due stelle Michelin menù a 400 euro - Il fondatore del ristorante due stelle Michelin di Ragusa "Duomo", Ciccio Sultano, sarà ospite della nuova puntata di MasterChef Italia ... virgilio.it
MASTERCHEF ITALIA: domani sera ospite Ciccio Sultano in una serata “agrodolce” - A MasterChef Italia arriva il momento del vero giro di boa della stagione, tra sfide sempre più impegnative e un ospite d’eccezione che porterà il profumo della Sicilia in cucina. megamodo.com
Ci sono momenti che non dimenticheremo mai. Momenti scolpiti nella storia della televisione. E in questo senso, MasterChef ha contribuito parecchio. Alida, Iginio Massari, Rachida. E tanto, tantissimo altro. Ecco i 10 momenti più iconici di MasterChef Italia: tro - facebook.com facebook
Giovedì prossimo 22 gennaio, dalle ore 21:15 su #SkyUno, l’ #AllianzStadium sarà protagonista di una prova in esterna di #MasterChefItalia. x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.