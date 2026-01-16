masterchef italia accoglie ciccio sultano su sky e now sfide su agrodolce e pomodoro

MasterChef Italia presenta l'ospite Ciccio Sultano, coinvolto in prove dedicate a temi come agrodolce e pomodoro. Le puntate, trasmesse su Sky e disponibili in streaming su NOW, prevedono Mystery Box, Pressure Test e eliminazioni che contribuiscono a mantenere alta l’attenzione del pubblico. Un’occasione per seguire le sfide dei concorrenti in un contesto di cucina creativa e tecnica.

MasterChef Italia accoglie Ciccio Sultano con sfide su agrodolce e pomodoro, tra Mystery Box, Pressure Test ed eliminazioni che alzano la tensione su Sky e in streaming su NOW.. Una serata al cardiopalmo, tesa e imprevedibile, quella di ieri, a MasterChef Italia. Nell’anno in cui tradizione e innovazione si incontrano, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, infatti, hanno ideato prove pericolose testando conoscenze e tecnica dei cuochi amatoriali proprio cercando il giusto connubio tra i classici della cucina italiana, la storia e la tradizione della cultura gastronomica, e i nuovi possibili approcci. 🔗 Leggi su Digital-news.it

