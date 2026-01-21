Mo | leader Pd M5S e Avs incontrano Marwan Barghouti

Oggi a Roma si svolge un incontro tra rappresentanti di M5S, Pd e Avs con il Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti. L'iniziativa mira a discutere questioni relative alla sua situazione e alle dinamiche politiche in Palestina. L'incontro si inserisce in un contesto di dialogo e collaborazione tra le forze politiche italiane e organizzazioni internazionali.

