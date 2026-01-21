Mo | leader Pd M5S e Avs incontrano Marwan Barghouti
Oggi a Roma si svolge un incontro tra rappresentanti di M5S, Pd e Avs con il Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti. L'iniziativa mira a discutere questioni relative alla sua situazione e alle dinamiche politiche in Palestina. L'incontro si inserisce in un contesto di dialogo e collaborazione tra le forze politiche italiane e organizzazioni internazionali.
Roma, 21 gen. (Adnkronos) - E' in corso l'incontro tra leader e parlamentari M5S-Pd-Avs con il Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Gaza, "liberate Marwan Barghouti", l'unico leader che può fermare il genocidio, ma Israele lo teme proprio per questo
Leggi anche: Mo: missione dei deputati Pd in Cisgiordania, 'è pulizia etnica, sostenere Barghouti'
Argomenti discussi: Foto di gruppo del Campo largo per l'Iran, 'la piazza c'è'; Iran, Pd e Avs votano anche risoluzione M5S. Ma riformisti dem non ci stanno; Novantanove parlamentari non hanno pubblicato i loro redditi 2024 violando la legge sulla trasparenza. Fra loro molti nomi noti, ma il peggio di tutti è il M5s.
MO, PD-M5S-AVS: DOMANI INCONTRO CON COMITATO LIBERAZIONE PRIGIONIERI PALESTINESIRoma, 20 gen - Domani mercoledì 21 gennaio, alle ore 11, i leader di Pd-M5S-Avs con una delegazione di parlamentari incontreranno l’avv. Fadwa Barghouti ed i rappresentanti del Comitato per la Liberaz ... 9colonne.it
Il Pd avvia il lavoro sul programma, M5s ancora freddo su RenziAccelerazione in casa Dem per cementare la coalizione in vista delle politiche. ansa.it
Leader mondiale di illuminazione Design, tecnologia e qualità si incontrano per dare vita a soluzioni LED che trasformano ogni ambiente. Dall’illuminazione decorativa agli spazi professionali, Silamp illumina il futuro con efficienza, stile e affidabilità. Più luc - facebook.com facebook
Questo incontro non è solo diplomazia: è un segnale al mondo. Per la prima volta, due donne guidano le loro Nazioni e si incontrano da leader. Per tutte le donne che hanno aperto la strada, e per tutte quelle che la percorreranno. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.