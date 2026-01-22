Marty Supreme le location dell'atteso film con Timothée Chalamet che ricrea la New York degli anni '50

Marty Supreme è il nuovo film con Timothée Chalamet che ricrea l’atmosfera di New York negli anni ’50. Attraverso location ricostruite e dettagli accurati, il film racconta l’ambiente e le ossessioni di un campione di ping-pong. Una narrazione visiva che trasporta lo spettatore in un’epoca passata, evidenziando aspetti culturali e sociali di quegli anni.

