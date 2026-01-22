Marty Supreme ci regala il miglior Timothée Chalamet di sempre

“Marty Supreme", mostrato per la prima volta a New York e ora in un evento speciale al Torino Film Festival, potrebbe essere la volta buona per Timothée Chalamet e quell'Oscar a cui è già arrivato vicino in passato. Josh Safdie “sfida” il fratello Benny Safdie, il suo “The Smashing Machine” con.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Timothée Chalamet e Marty Supreme: il secondo miglior punteggio su Rotten Tomatoes

Leggi anche: Marty Supreme, recensione: il miglior Timothée Chalamet e un film che sembra una pallina impazzita

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Marty Supreme, un’epica e spietata scalata al successo; Marty Supreme recensione film di Josh Safdie con Timothée Chalamet [Anteprima]; Josh Safdie piange di nuovo, ogni volta che rivede Marty Supreme; Marty Supreme: la scultura del personaggio interpretato da Timothée Chalamet in mostra al Museo del Cinema di Torino.

Marty Supreme: il cinema di corsa di Josh Safdie e un film sulla violenza dei sogniMarty Supreme, il caos controllato e la rapidità degli incubi. Venti minuti - su Zoom - con Josh Safdie, che dice: Non bisogna mai distrarsi. I nostri desideri possono cambiarci. movieplayer.it

I migliori film in streaming di Timothée Chalamet, protagonista di Marty SupremeL'attore vicinissimo al suo primo Oscar torna nelle sale italiane. Ecco i suoi film in streaming che apprezziamo maggiormente. comingsoon.it

La star di Marty Supreme ha ricordato la propria breve esperienza sul set del film di Steven Spielberg all'inizio degli anni '90. facebook

Ready to Dream Big Marty Supreme arriva anche in lingua originale nelle sale UCI Cinemas. Azione, stile e un protagonista impossibile da dimenticare: tutto esattamente come è stato pensato. Vivi l’esperienza autentica. Acquista ora il tuo posto ucicine x.com