Marty Supreme ci regala il miglior Timothée Chalamet di sempre

Da today.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marty Supreme", mostrato per la prima volta a New York e ora in un evento speciale al Torino Film Festival, potrebbe essere la volta buona per Timothée Chalamet e quell'Oscar a cui è già arrivato vicino in passato. Josh Safdie “sfida” il fratello Benny Safdie, il suo “The Smashing Machine” con.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Timothée Chalamet e Marty Supreme: il secondo miglior punteggio su Rotten Tomatoes

Leggi anche: Marty Supreme, recensione: il miglior Timothée Chalamet e un film che sembra una pallina impazzita

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Marty Supreme, un’epica e spietata scalata al successo; Marty Supreme recensione film di Josh Safdie con Timothée Chalamet [Anteprima]; Josh Safdie piange di nuovo, ogni volta che rivede Marty Supreme; Marty Supreme: la scultura del personaggio interpretato da Timothée Chalamet in mostra al Museo del Cinema di Torino.

Marty Supreme: il cinema di corsa di Josh Safdie e un film sulla violenza dei sogniMarty Supreme, il caos controllato e la rapidità degli incubi. Venti minuti - su Zoom - con Josh Safdie, che dice: Non bisogna mai distrarsi. I nostri desideri possono cambiarci. movieplayer.it

marty supreme ci regalaI migliori film in streaming di Timothée Chalamet, protagonista di Marty SupremeL'attore vicinissimo al suo primo Oscar torna nelle sale italiane. Ecco i suoi film in streaming che apprezziamo maggiormente. comingsoon.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.