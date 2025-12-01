Marty Supreme recensione | il miglior Timothée Chalamet e un film che sembra una pallina impazzita

Un intenso romanzo di formazione che riflette sul cambiamento, sull'ossessione e sul tumulto della crescita, esaltato dalla regia di Josh Safdie e dalla colonna sonora di Oneohtrix Point Never. In sala dal 22 gennaio. Marty Supreme di Josh Safdie è un film schizzato, che gira e rigira, che batte e controbatte. Oscilla, da una parte all'altra, senza continuità eppure con una forte logica narrativa. Niente punti di riferimento, solo cambi e scambi: il punto di vista che si rimpalla, come una pallina da ping pong. Una storia amalgamata che ha un pretesto reale presto dimenticato: niente figure storiche, solo sensazioni, emozioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Marty Supreme, recensione: il miglior Timothée Chalamet e un film che sembra una pallina impazzita

