Timothée Chalamet e Marty Supreme | il secondo miglior punteggio su Rotten Tomatoes

Il film Marty Supreme, diretto da Josh Safdie e interpretato da Timothée Chalamet, si sta imponendo come una delle produzioni più interessanti del momento. La pellicola, in uscita il 25 dicembre 2025, ha già raccolto consensi qualificati, promuovendosi come una possibile candidatura ai premi Oscar 2026. Questo articolo analizza i dettagli principali, le prime recensioni e le prospettive di successo di un film che promette di lasciare il segno nel panorama cinematografico internazionale. sinossi e ispirazioni de Marty Supreme. un film ispirato alla vita di un vero campione di ping-pong. La vicenda di Marty Supreme trae ispirazione dalla carriera dell’effettivo giocatore di tennistavolo Marty Reisman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Timothée Chalamet e Marty Supreme: il secondo miglior punteggio su Rotten Tomatoes

Scopri altri approfondimenti

Nel 2018, in una conversazione con Emma Stone per la rubrica Actors on Actors, Timothée Chalamet ha raccontato la sua reazione dopo aver rivisto “Interstellar”: «L’ho visto in IMAX 12 volte, l’ho amato…poi sono tornato a casa con mio padre e ho pianto per - facebook.com Vai su Facebook

Marty Supreme, la recensione del film da Oscar di Timothée Chalamet - Dopo le prime proiezioni, in molti hanno iniziato a parlare di Oscar per Timothée Chalamet - Lo riporta ciakmagazine.it

Marty Supreme, la recensione: Timothée Chalamet, il ping pong, l'ego, le ambizioni e le seconde chance - Marty Supreme film 2025 recensione trama e critica del film di Josh Safdie con Timothée Chalamet di cosa parla e com'è Marty Mouser analisi del film ... comingsoon.it scrive

Marty Supreme, recensione: il miglior Timothée Chalamet e un film che sembra una pallina impazzita - Marty Supreme è un intenso romanzo di formazione che riflette sul cambiamento, sull'ossessione e sul tumulto della crescita, esaltato dalla regia di Josh Safdie e dalla prova di Timothée Chalamet. Riporta movieplayer.it

Marty Supreme infiamma il Torino Film Festival nel secret screening a sorpresa - Esordio esplosivo per Marty Supreme, il nuovo e attesissimo film di Josh Safdie con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow ... Da voto10.it

Torino Film Festival, anteprima a sorpresa per Marty Supreme con Timothée Chalamet - Leggi su Sky TG24 l'articolo Torino Film Festival, anteprima a sorpresa per Marty Supreme con Timothée Chalamet ... Si legge su tg24.sky.it

Timothée Chalamet è sempre più bravo a trasformare la promozione di Marty Supreme in metacinema - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... Scrive gqitalia.it