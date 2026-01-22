Marco ucciso con una coltellata Concesse le attenuanti a Stella L’accusa | Per lei 14 anni di carcere

Marco è stato ucciso con una coltellata, mentre a Stella sono state concesse le attenuanti e l’accusa propone una pena di 14 anni di carcere. La causa del tragico episodio sarebbe una relazione caratterizzata da tensioni, incomprensioni e violenze reciproche. Stella, giovane, madre di un bambino, incensurata e collaborativa, si trova ora ad affrontare un procedimento giudiziario che evidenzia la complessità della vicenda.

"Una relazione tossica con forti tensioni, incomprensioni, insulti, violenze a tratti reciproche" ma l’imputata "è giovane, madre di un bambino, incensurata, ha collaborato sin dall’inizio delle indagini rispondendo alle domande e non ha mai violato gli arresti domiciliari". E per la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante della relazione affettiva con la vittima cade la pena dell’ergastolo, sostituita con 14 anni di reclusione. È la condanna chiesta ieri mattina dal pm della Procura di Monza, Alessio Rinaldi, nel processo davanti alla Corte di Assise di Monza per Stella Ovidia Boggio, la 34enne interior designer che la notte dell’Epifania del 2025 ha ucciso con un’unica coltellata al petto il compagno 38enne Marco Magagna, impiegato di Arese, ospite nella mansarda della donna a Bovisio Masciago.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

