Marco Mariani allontana le polemiche dal curling | Dovevo discriminare Rebecca perché mia figlia? Meriti tecnici non in discussione

Marco Mariani chiarisce le sue posizioni sul curling, sottolineando che le sue decisioni non sono legate a discriminazioni personali, ma esclusivamente a motivi tecnici. La sua analisi mira a distogliere le polemiche e a sottolineare l'importanza delle competenze sportive, indipendentemente dalla notorietà degli sport minori, che spesso emergono solo in prossimità di eventi significativi.

La “maledizione” degli sport minori è quella di diventare molto noti soltanto a ridosso degli eventi speciali, nel bene e nel male. Non si placa in tal senso la polemica nel mondo del curling italiano dopo la discussa esclusione dalla squadra femminile in partenza per Milano Cortina 2026 di Angela Romei, uno dei profili stabili del team Constantini, al netto dell’ingresso di Rebecca Mariani, figlia (ed è proprio questo che ha scatenato l’ira funesta di certuni) di Marco, Direttore Tecnico della Nazionale. Una scelta che ha suscitato istantaneamente una querelle mediatica provocata anche da canali e circuiti non avvezzi allo sport in questione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Caos curling, la Federghiaccio risponde a Romei: “Rebecca Mariani offre maggiori garanzie tecniche”La Federghiaccio ha risposto alle recenti dichiarazioni di Angela Romei riguardo alla selezione della nazionale femminile di curling, sottolineando che la scelta di convocare Rebecca Mariani è stata basata esclusivamente su criteri tecnici.

Caos nel curling, Romei esclusa dalle Olimpiadi: il dt Mariani convoca sua figliaIniziata con un caso di controversia, l’esperienza della Nazionale italiana di curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si apre con il rischio di esclusione di Romei.

