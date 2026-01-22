Caos curling la Federghiaccio risponde a Romei | Rebecca Mariani offre maggiori garanzie tecniche

Da fanpage.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Federghiaccio ha risposto alle recenti dichiarazioni di Angela Romei riguardo alla selezione della nazionale femminile di curling, sottolineando che la scelta di convocare Rebecca Mariani è stata basata esclusivamente su criteri tecnici. La federazione ha evidenziato che Mariani garantisce maggiori competenze e affidabilità rispetto ad altre opzioni, confermando la decisione come risultato di valutazioni professionali e obiettive.

Le feroci accuse di Angela Romei sulla mancata convocazione nella nazionale femminile di curling a favore della figlia del dt, Rebecca Mariani hanno spinto la Federazione Italiana Sport Ghiaccio a prenderne le distanze: "Scelta squisitamente tecnica, caratteristiche, garanzie e soluzioni che Romei non forniva".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Caos nel curling, Romei esclusa dalle Olimpiadi: il dt Mariani convoca sua figliaIniziata con un caso di controversia, l’esperienza della Nazionale italiana di curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si apre con il rischio di esclusione di Romei.

Angela Romei esclusa dall’Italia di curling alle Olimpiadi: “Il Dt ha chiamato la figlia 19enne”In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, si apre un dibattito sulla selezione della squadra di curling italiana.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Caso Romei nel curling, la Fisg respinge le accuse. Il dt Mariani: Dovrei discriminare mia figlia?; Curling: niente Angela Romei, a Milano-Cortina va la figlia del dt (che spiega la scelta).

Curling, Romei esclusa da Milano Cortina: Al mio posto la figlia del dt. La Federghiaccio replica: Scelta squisitamente tecnicaLa veterana azzurra ha spiegato la questione in un'intervista al quotidiano La Stampa e la Federazione ha risposto ... adnkronos.com

caos curling la federghiaccioCurling: niente Angela Romei, a Milano-Cortina va la figlia del dt (che spiega la scelta)Scoppia un caso nelle convocazioni del curling per Milano-Cortina 2026. La Federghiaccio ha deciso di escludere Angela Romei, 28enne pilastro ... sportmediaset.mediaset.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.