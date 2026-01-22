Caos curling la Federghiaccio risponde a Romei | Rebecca Mariani offre maggiori garanzie tecniche

La Federghiaccio ha risposto alle recenti dichiarazioni di Angela Romei riguardo alla selezione della nazionale femminile di curling, sottolineando che la scelta di convocare Rebecca Mariani è stata basata esclusivamente su criteri tecnici. La federazione ha evidenziato che Mariani garantisce maggiori competenze e affidabilità rispetto ad altre opzioni, confermando la decisione come risultato di valutazioni professionali e obiettive.

Le feroci accuse di Angela Romei sulla mancata convocazione nella nazionale femminile di curling a favore della figlia del dt, Rebecca Mariani hanno spinto la Federazione Italiana Sport Ghiaccio a prenderne le distanze: "Scelta squisitamente tecnica, caratteristiche, garanzie e soluzioni che Romei non forniva".

