La partita tra Mantova e Venezia, valida per la ventunesima giornata della Serie B 20252026, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. I lombardi cercano punti salvezza, mentre i veneti puntano alla promozione. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro.

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Classico testacoda con vista salvezza per i lombardi e ambizioni di promozione per i lagunari. Mantova-Venezia si giocherà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Martelli. MANTOVA-VENEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lombardi, con il pareggio ottenuto a Padova, hanno dato segnali di risveglio, ma la situazione resta preoccupante. La squadra di Modesto è sedicesima, in zona playout, con 19 punti, a meno uno salla salvezza e a più due sulla zona retrocessione. I lagunari, forti del secondo posto, non si nascondono più, mantenedo sempre vivo il sogno della A, e la vittoria contro il Catanzaro ne è un segnale evidente. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Mantova-Venezia, ventunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Padova-Mantova, ventunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaLa partita tra Padova e Mantova, valida per la ventunesima giornata della Serie B 20252026, mette di fronte due squadre che, inizialmente, erano considerate candidate alla lotta per la salvezza.

Leggi anche: Venezia-Mantova, quattordicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Dove vedere Mantova-Venezia in tv e in streaming; Serie B, Padova-Mantova: le probabili formazioni delle due squadre, le ultime news della 20ª giornata; CLASSIFICA SERIE B. Il Modena batte di misura lo Spezia; Serie B, Frosinone e Monza pareggiano. Venezia e Palermo rispondono.

Serie B, le designazioni arbitrali della 21a giornata: Piccinini a Mantova, Ferrieri Caputi per Frosinone-ReggianaL'AIA ha reso noto le designazioni arbitrali per la ventunesima giornata del campionato di Serie B: CARRARESE - EMPOLI Venerdì. tuttob.com

Diretta/ Venezia Mantova (risultato 3-0): doppietta di Adorante! (Serie B, 29 novembre 2025)Diretta Venezia Mantova, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Penzo per la quattordicesima giornata di Serie B 2025/2026. DIRETTA VENEZIA MANTOVA (RISULTATO FINALE 3-0): TRIS! Non c ... ilsussidiario.net

Mantova-Venezia, Piccinini arbitro della sfida: designata la quaterna - facebook.com facebook

#Mantova- #Venezia, la prevendita del Settore Ospiti raggiunge i 200 biglietti venduti x.com