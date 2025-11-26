Venezia-Mantova quattordicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lagunari non vogliono fermarsi più, ma dovranno vedersela con un avversario in gran forma. Venezia-Mantova si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Penzo. VENEZIA-MANTOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari sono reduci dai due importanti successi contro Sampdoria e Padova, che hanno restituito alla cadetteria una delle protagoniste più attese. L’obiettivo della squadra di Stroppa è continuare cosi per lottare fino in fondo per la promozione diretta. I lombardi sono una delle sorprese della cadetteria. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

venezia mantova quattordicesima giornata serie b 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Venezia-Mantova, quattordicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Argomenti simili trattati di recente

Serie B, il calendario. Prima giornata: è subito Venezia-Bari. Samp in casa col Modena - Compilato a Mantova il calendario della serie cadetta. Lo riporta gazzetta.it

Serie B, risale il Venezia. Catanzaro rimonta a Mantova e Possanzini va verso l'esonero - Si rialza il Venezia che nel turno infrasettimanale, per la 10ª giornata completata stasera (mercoledì 29 ottobre), supera 3- Riporta ilmessaggero.it

venezia mantova quattordicesima giornataSerie B, 10ª giornata - Dopo 45' Venezia sul doppio vantaggio. Bene Mantova e Spezia - Con la giornata di ieri, si è alzato il sipario sulla 10ª giornata del campionato di Serie B 2025- Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Venezia Mantova Quattordicesima Giornata