Venezia-Mantova quattordicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lagunari non vogliono fermarsi più, ma dovranno vedersela con un avversario in gran forma. Venezia-Mantova si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Penzo. VENEZIA-MANTOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari sono reduci dai due importanti successi contro Sampdoria e Padova, che hanno restituito alla cadetteria una delle protagoniste più attese. L’obiettivo della squadra di Stroppa è continuare cosi per lottare fino in fondo per la promozione diretta. I lombardi sono una delle sorprese della cadetteria. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Venezia-Mantova, ultimi biglietti in Curva Sud: poi sarà sold out - facebook.com Vai su Facebook
#16novembre 1439: nella guerra di #Venezia con Mantova e Milano, Nicolò Piccinino (condottiero agli ordini dei milanesi) occupa a tradimento #Verona. Complice la popolazione che insorge contro il nuovo occupante, la Repubblica se ne riappropria dopo 4 Vai su X
Serie B, il calendario. Prima giornata: è subito Venezia-Bari. Samp in casa col Modena - Compilato a Mantova il calendario della serie cadetta. Lo riporta gazzetta.it
Serie B, risale il Venezia. Catanzaro rimonta a Mantova e Possanzini va verso l'esonero - Si rialza il Venezia che nel turno infrasettimanale, per la 10ª giornata completata stasera (mercoledì 29 ottobre), supera 3- Riporta ilmessaggero.it
Serie B, 10ª giornata - Dopo 45' Venezia sul doppio vantaggio. Bene Mantova e Spezia - Con la giornata di ieri, si è alzato il sipario sulla 10ª giornata del campionato di Serie B 2025- Secondo tuttomercatoweb.com