Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lagunari non vogliono fermarsi più, ma dovranno vedersela con un avversario in gran forma. Venezia-Mantova si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Penzo. VENEZIA-MANTOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari sono reduci dai due importanti successi contro Sampdoria e Padova, che hanno restituito alla cadetteria una delle protagoniste più attese. L’obiettivo della squadra di Stroppa è continuare cosi per lottare fino in fondo per la promozione diretta. I lombardi sono una delle sorprese della cadetteria. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Venezia-Mantova, quattordicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla