Maltempoa Roma unità crisi ProtCivile

17.00 Emergenza maltempo quest'anno sul Natale. E' arrivato il vortice polare con vento gelido e piogge insistenti. A Roma è stata convocata l'unità di crisi del Dipartimento della Protezione Civile per fare il punto sull'evoluzione de maltempo, sulle criticità in atto e sulle azioni di prevenzione da adotttare dalle strutture territoriali della Protezione Civile. Diverse le Regioni in situazione di criticità. L'Emilia Romagna rimane la sorvegliata speciale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

