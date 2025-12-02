Piano di protezione civile | Salvaguardare le vite umane

BUTI "Durante la redazione del piano di protezione civile sono state acquisite le conoscenze sui rischi potenziali del nostro territorio e di conseguenza nel documento sono organizzate le risorse umane e materiali, le attività e le azioni con cui affrontare in maniera tempestiva ed efficace l’evento, ad esempio un’alluvione, un incendio boschivo, una frana o un terremoto, con lo scopo di salvaguardare innanzitutto la vita delle persone". Sono le parole della sindaca Arianna Buti (nella foto) sul nuovo piano di protezione civile del Comune di Buti che sarà presentato alla cittadinanza oggi, martedì 2 dicembre, alle 18,30, al teatro Vittoria di Cascine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piano di protezione civile: "Salvaguardare le vite umane"

