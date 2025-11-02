Traffico in tilt attorno all' aeroporto di Catania code e disagi | Sac invita i passeggeri ad arrivare in anticipo

Altra giornata difficile per la viabilità nelle aree di accesso all’aeroporto di Catania-Fontanarossa. Lunghe code e rallentamenti si registrano in queste ore lungo le principali arterie di collegamento, sia per il flusso di passeggeri diretti allo scalo, sia per l’afflusso di visitatori alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

