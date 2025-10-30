Filt Cgil Sicilia e Filt Cgil Catania | SAC governance in stallo a rischio la stabilizzazione dei 300 lavoratori della SAC Service

Una crisi di governance che blocca tutto. Lo stallo nella governance della SAC, con un Consiglio di amministrazione scaduto e da mesi in proroga, sta generando forti preoccupazioni per il futuro dei 300 lavoratori precari della SAC Service. L'allarme arriva dalla Filt Cgil Sicilia e dalla Filt Cgil Catania, che denunciano una situazione ormai insostenibile. " L'aeroporto di Catania e la sua società di gestione sono diventati ostaggi della politica ", dichiarano Alessandro Grasso, segretario generale della Filt Cgil Sicilia, ed Edoardo Pagliaro, segretario della Filt Cgil Catania.

