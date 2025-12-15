Manovra Schlein | da governo risorse ponte a coprire pasticci

Nel contesto della manovra, Schlein critica le risorse assegnate dal governo al progetto del ponte sullo Stretto di Messina, definendolo dannoso e sbagliato. La leader del Partito Democratico ha evidenziato come alcuni emendamenti abbiano cercato di rimodulare fondi considerati insostenibili, sottolineando anche il blocco imposto dalla Corte dei Conti.

Roma, 15 dic. (askanews) – “Avevamo chiesto con dei nostri emendamenti di rimodulare le folli risorse messe su un progetto dannoso e sbagliato come quello del ponte sullo Stretto di Messina che è stato anche bloccato dalla Corte dei Conti. Ma avevamo chiesto di mettere quelle risorse sulle infrastrutture necessarie per i siciliani e i calabresi. Invece, un’altra volta, pare che il governo sposti quelle risorse davanti al fallimento del ponte, ma le vada a mettere su altre priorità, magari quelle dovute ai pasticci che hanno fatto su Transizione 5.0. Noi chiediamo invece che quelle risorse siano messe a disposizione delle infrastrutture che i siciliani e i calabresi aspettano”. Ildenaro.it

