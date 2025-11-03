Roma | Boccia ' governo intervenga su Zacharova o preoccupati urtare Salvini?'
Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova su quanto accaduto a Roma sono offensive e gravi. Gravi anche perché ci sono ancora dei lavoratori sotto le macerie. Non è accettabile che il rappresentante del governo russo possa attaccare il nostro Paese strumentalizzando una vicenda di cronaca e usandola per denigrare il nostro paese. E' necessario a questo punto che il governo italiano prenda una posizione netta contro queste affermazioni e convochi l'ambasciatore russo per esprimere la necessaria condanna. Mi auguro che questo avvenga, se il governo non è troppo preoccupato di urtare la sensibilità di Matteo Salvini, al più presto".
