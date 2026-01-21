Ciclone Harry notte di paura in Sicilia | danni e allagamenti tra Messinese e Catanese

Durante la notte in Sicilia, il passaggio del ciclone Harry ha provocato danni e allagamenti nelle aree di Messina e Catania. Le forti raffiche di vento e le alte onde hanno messo alla prova le strutture e le persone, lasciando un segno evidente sui territori interessati. Questa situazione evidenzia l’impatto di eventi meteorologici estremi e la necessità di monitorare attentamente le condizioni climatiche.

Una notte segnata dal rumore incessante delle onde e dal vento che ha spinto il mare oltre i suoi confini naturali. Lungo le coste siciliane il maltempo estremo ha lasciato ferite profonde, trasformando lungomari, spiagge e infrastrutture in scenari di emergenza. All’alba, il risveglio è stato amaro in numerosi centri costieri, dove i segni delle violente mareggiate raccontavano ore di paura e devastazione. Il passaggio del ciclone Harry ha colpito con particolare intensità la Sicilia orientale e ionica, ma gli effetti si sono estesi anche ad altre aree dell’isola. Onde alte, raffiche di vento e piogge insistenti hanno messo sotto pressione territori già fragili, costringendo le autorità ad adottare misure straordinarie per la sicurezza della popolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il ciclone Harry si abbatte sul Catanese: la camminata tra danni e detriti a Mascali

Ciclone Harry: devastante maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna. Allagamenti e mareggiate record

