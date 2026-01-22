Maltempo Sicilia e Sardegna piegate dalle alluvioni Schifani | Danni per 740 milioni

Negli ultimi tre giorni, il maltempo ha colpito duramente Sicilia e Sardegna, causando alluvioni e danni significativi. Secondo le stime ufficiali, i danni ammontano a circa 740 milioni di euro. Le condizioni climatiche estreme hanno evidenziato la vulnerabilità delle aree interessate, richiedendo interventi di emergenza e una valutazione delle misure di prevenzione a livello nazionale.

Il maltempo sferza ormai da tre giorni il Sud Italia, con fenomeni climatici di un'intensità ben oltre la media del nostro Paese. I danni stimati dalle autorità regionali toccano cifre impressionanti Il maltempo provocato dal ciclone Harry ha sconvolto i territori di Sardegna, Sicilia e Calabria, portando con sé una serie di conseguenze catastrofiche. A spiegarlo con una certa attenzione è stata la governatrice sarda, Alessandra Todde, nel corso del sopralluogo effettuato con il capo dipartimento della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano alla spiaggia del Poetto di Cagliari. Quest’ultima è una delle zone maggiormente colpite dal maltempo, che ha flagellato uno dei siti più famosi dell’isola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sicilia, Sardegna e Calabria piegate dal maltempoIn queste ore, Sardegna, Sicilia e Calabria stanno affrontando le conseguenze di un'intensa ondata di maltempo.

Maltempo in Sicilia, Schifani: “Danni per centinaia di milioni, necessario dichiarare subito lo stato di emergenza”Il maltempo ha colpito il litorale ionico siciliano, provocando danni rilevanti.

