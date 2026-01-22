Maltempo in Sicilia Regione e Protezione civile fanno una prima stima dei danni | 740 milioni di euro

La Protezione civile regionale ha stimato in circa 740 milioni di euro i danni causati dal ciclone Harry in Sicilia. Questa prima valutazione evidenzia l'impatto del maltempo sulla regione, che si trova a dover affrontare le conseguenze di eventi meteorologici eccezionali. La situazione richiede attenzione e un'azione coordinata per la gestione delle conseguenze e il supporto alle comunità colpite.

Da una prima ricognizione fatta dalla Protezione civile regionale, i danni provocati dal ciclone Harry in Sicilia ammontano al momento a 740 milioni di euro. A darne notizia il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a conclusione della giunta straordinaria che ha deliberato lo stato di calamità e un primo stanziamento di 70 milioni di euro, 50 milioni subito disponibili e gli altri 20 milioni attingendo ai fondi globali con un'apposita norma che sarà proposta all'Assemblea regionale siciliana. "E' stato un evento immane, il ciclone più violento degli ultimi anni - ha detto Schifani - Il sistema di pre-allerta ha funzionato, ci sono danni enormi alle cose ma per fortuna nessun danno alle persone.

Maltempo in Sicilia, Schifani dichiara lo stato di emergenza: danni per 740 milioni di euroIn Sicilia, il ciclone Harry ha provocato ingenti danni, stimati in circa 740 milioni di euro.

Maltempo, Sicilia e Sardegna piegate dalle alluvioni. Schifani: “Danni per 740 milioni”Negli ultimi tre giorni, il maltempo ha colpito duramente Sicilia e Sardegna, causando alluvioni e danni significativi.

