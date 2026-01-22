Maltempo in Sicilia Regione e Protezione civile fanno una prima stima dei danni | 740 milioni di euro

La Protezione civile regionale ha stimato in circa 740 milioni di euro i danni causati dal ciclone Harry in Sicilia. Questa prima valutazione evidenzia l'impatto del maltempo sulla regione, che si trova a dover affrontare le conseguenze di eventi meteorologici eccezionali. La situazione richiede attenzione e un'azione coordinata per la gestione delle conseguenze e il supporto alle comunità colpite.

Da una prima ricognizione fatta dalla Protezione civile regionale, i danni provocati dal ciclone Harry in Sicilia ammontano al momento a 740 milioni di euro. A darne notizia il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a conclusione della giunta straordinaria che ha deliberato lo stato di calamità e un primo stanziamento di 70 milioni di euro, 50 milioni subito disponibili e gli altri 20 milioni attingendo ai fondi globali con un'apposita norma che sarà proposta all'Assemblea regionale siciliana. "E' stato un evento immane, il ciclone più violento degli ultimi anni - ha detto Schifani - Il sistema di pre-allerta ha funzionato, ci sono danni enormi alle cose ma per fortuna nessun danno alle persone.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Maltempo in Sicilia, Schifani dichiara lo stato di emergenza: danni per 740 milioni di euroIn Sicilia, il ciclone Harry ha provocato ingenti danni, stimati in circa 740 milioni di euro.

Maltempo, Sicilia e Sardegna piegate dalle alluvioni. Schifani: “Danni per 740 milioni”Negli ultimi tre giorni, il maltempo ha colpito duramente Sicilia e Sardegna, causando alluvioni e danni significativi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Maltempo in Sicilia, i danni del ciclone Harry, da Catania a Messina. FOTO; Nuova allerta maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna, centinaia di evacuati; Maltempo in Sicilia, allerta rossa nel Catanese. A Palermo auto parcheggiata finisce in mare travolta dalle onde; Maltempo in Sicilia, danni per oltre mezzo miliardo: Schifani convoca giunta straordinaria per emergenza.

Maltempo, si contano i danni: crolli e spiagge cancellate in Sardegna, Calabria e SiciliaInizia la conta dei danni del maltempo dopo che il ciclone Harry, che in queste ore sta perdendo energia, ha colpito duramente il Sud Italia con violente mareggiate e forte vento che hanno imperversat ... tgcom24.mediaset.it

Maltempo al Sud, si contano i danni dalla Sicilia alla Calabria: la situazioneIl ciclone Harry devasta il Sud Italia: mareggiate e venti forti causano ingenti danni in Sicilia, Calabria e Sardegna. Le regioni si preparano allo stato di emergenza. meteo.it

Maltempo in Sicilia, prima stima dei danni di 740 milioni di euro. Lo ha detto il presidente della Regione Schifani dopo la riunione di giunta. #ANSA - facebook.com facebook

#Maltempo #Sicilia, ad #Acireale interdetti porti e aree più colpite dal ciclone x.com