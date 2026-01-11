Napoli rimpasto al Comune e congresso Pd partite legate Il segretario non sarà candidato alle Politiche né assessore
A Napoli, il recente congresso del Pd e il rimpasto al Comune sono strettamente collegati. Il nuovo scenario politico vede il segretario locale non candidarsi alle Politiche né assumere il ruolo di assessore, aprendo a cambiamenti nelle deleghe e nelle alleanze. Questo processo di riorganizzazione riflette le dinamiche interne del partito e le strategie per il futuro amministrativo della città.
Il gioco di incastri che dal congresso Pd napoletano porterà al rimpasto della giunta comunale è entrato nel vivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Il nuovo orizzonte del Pd. Via libera al congresso. Sarà sfida sul segretario
Leggi anche: Prato senza assessore. Il Pd cittadino nel caos. Biffo: "Cose mai viste". Ora sarà congresso vero
Napoli, rimpasto al Comune e congresso Pd, partite legate. Il segretario non sarà candidato alle Politiche né assessore; Napoli, dopo la giunta di Palazzo Santa Lucia tocca a Manfredi fare il rimpasto.
Napoli, rimpasto al Comune e congresso Pd, partite legate. Il segretario non sarà candidato alle Politiche né assessore - Il gioco di incastri che dal congresso Pd napoletano porterà al rimpasto della giunta comunale è entrato nel vivo ... fanpage.it
M5S in Consiglio regionale della Basilicata : "Centrodestra impegnato a capire se sarà vitalizio o meno e se ci sarà rimpasto di Giunta. Nel frattempo migliaia di lavoratori lucani attendono risposte." Fanno quasi tenerezza le parole del capogruppo del partito - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.