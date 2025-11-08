Bignami inchioda Majorino | I migranti? Quando c' era il Pd

"Crediamo che sia importante consentire alle donne e agli uomini in divisa di lavorare in serenità e in tranquillità sapendo che la situazione non è semplice". La premessa di Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo a Montecitorio del partito guidato dalla premier Giorgia Meloni, è doverosa. Ospite in studio da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, l'onorevole affronta il tema sicurezza insieme a Pierfrancesco Majorino, consigliere regionale del Pd in Lombardia nonché ex europarlamentare. ge:kolumbus:liberoquotidiano:44865343 "Non voglio gettare la colpa su qualcuno ma noi oggi abbiamo uno dei fenomeni, e non voglio sembrare il razzista xenofobo e cattivo, che è dovuto all' immigrazione clandestina ", puntualizza ancora Bignami con Majorino che prima lo ascolta pensoso e poi inizia a scuotere il capo in segno di dissenso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

