Chiara ferita nell'incidente a Torino l'appello del papà | Aiutateci a trovare l'uomo che l'ha soccorsa

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 ottobre scorso una ragazza di 23 anni è rimasta coinvolta in un incidente. E in quel momento di confusione e paura un altro automobilista si è fermato ed è intervenuto per soccorrerla. Ora il papà di Chiara lancia un appello per trovarlo: "Ci piacerebbe incontrarlo, offrirgli un caffè, stringergli la mano e ringraziarlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

